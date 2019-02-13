بعد راحة يومين .. مصطفى شعبان يستأنف تصوير مسلسله الرمضاني

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يستأنف الفنان مصطفى شعبان، غدا الأربعاء، تصوير مسلسله الرمضاني "أبو جبل"، وذلك بعد راحة لمدة يومين حصل عليها فريق العمل بعد الانتهاء من تصوير مشهد الملاكمة بالمسلسل.
يذكر أن مسلسل "أبو جبل" هوالتعاون الثاني بين مصطفى شعبان وأحمد صالح وكذلك المؤلف محمد سيد بشير بعد مسلسل (أيوب) الذي عرض في مارثون دراما رمضان الماضي، ويشارك
جدير بالذكر أن المسلسل كان في البداية يحمل عنوان "بيت راضي" قبل أن يتم تغييره إلى "أبو جبل"، وتتكتم أسرة المسلسل على فكرته وأحداثه.
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