"كارمن"ريهام حجاج يتصدر جوجل

أفيش المسلسل

كتب - أحمد أيوب:

تصدر مسلسل "كارمن" للفنانة ريهام حجاج، قائمة البحث على جوجل محققا مشاهدات عالية بعد مرور 3 حلقات من بدايته، والذى يعرض على شاشة cbc دراما، من تأليف سامح مجدى وإخراج حسين شوكت.

ويعد مسلسل " كارمن "

بمثابة صراع درامى رومانسى متناسق على مدار 60 حلقة قادمة، ويعتبر العمل الاقوى للفنانة ريهام حجاج لتصدرها البطولة المطلقة فى المسلسل خاصة بعد نجاحها فى الاعمال الدراميةوالسينمائية السابقة.

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ60 حلقة ويشارك فى بطولته كل من النجوم محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوى، محمد على رزق، هاجر أحمد، كاتيا محمود، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.