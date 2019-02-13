شاهد.. تعليق محمود البزاوي على خبر اعتزال لطفي لبيب

محمود البزاوي كتب - أحمد أيوب: علق الفنان محمود البزاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، على خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب. قائلا: "لو خبر اعتزال أستاذ لطفي لبيب ده حقيقي فياريت الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكون ضمن لطفي لبيب ده حقيقي فياريت الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكون ضمنتكريماتها تكريم واحد من أهم مصادر البهجة في حياتنا، الفنان الجميل والعظيم لطفي لبيب". يذكر أن كان الفنان لطفي لبيب قد أعلن اعتزاله، بسبب تدهور حالته الصحية مؤخرا.

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