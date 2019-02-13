نسرين طافش تدخل "مقامات العشق" بـ ست الحسن

بدأت النجمة السورية نسرين طافش، تصوير مشاهدها في مسلسل "مقامات العشق " الاسبوع الماضي ، وهو واحد من الاعمال التاريخية الضخمة ، بعد عرض فيلمها الاخير " نادي الرجال السري " والذي شاركت بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز و غادة عادل .
والعمل تاريخي مستلهم من سيرة الصوفي محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتميالطائي الأندلسي الشهير بمحي الدين بن عربي أحد أشهر المتصوفين والملقب بالشيخ الأكبر وهو العمل الذي يخرجه احمد ابراهيم احمد ويكتبه الدكتور محمد البطوش.
وتجسد نسرين خلاله شخصية " ست الحسن " وهي شاهدة علي العصر الذي يعيش فيه " ابن عربي " والراوية للاحداث والمؤرخة
ويعد الدور مختلف تماما عن الادوار التي قدمتها خلال الفترة الماضية ، حيث يحتوي علي مراحل عمرية متباينة و تقوم فيه بالرقص والغناء ايضا .
ويشارك في بطولة العمل يوسف الخال من لبنان و من سوريا مصطفى الخاني لجين اسماعيل قمر خلف و الفنانة القديرة نادين خوري
يعرض لنسرين الان فيلم " نادي الرجال السري " تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، نسرين طافش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.
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