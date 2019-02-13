مسلسلات دراما رمضان 2019 في ورطة... وهذه أبرز الأعمال التي يتم تصويرها

مسلسلات رمضان التي تصوّر هذا العام في ورطة، فالطقس الرديء والعواصف المستمرّة منذ شهرين في معظم الدول العربية، حالت دون تصوير المشاهد الخارجية، لتضع صنّاع الدراما أمام تحدّي تصوير الأعمال في الوقت الضائع.

البعض وصل الليل بالنهار، والبعض الآخر يعمل مدة 7 أيام في الأسبوع، وكل المؤشرات تؤكد أنّ عدداً كبيراً من المسلسلات سيستكمل تصويره في رمضان.

شهران وثلاثة أسابيع وينطلق الماراثون الدرامي، فما هي أبرز الأعمال التي تنتظركم هذا الموسم؟

-مسلسل بروفا

هو مسلسل إنتاج عربي مشترك، لشركة "إيغلز فيلم"، من بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل المصري أحمد فهمي، ويجري تصويره في بيروت.

المسلسل كتابة يم مشهدي، وتخرجه رشا شربتجي، وتعدّ هذه التجربة هي الثانية لأحمد فهمي في الدراما المشتركة، وهو كان قد شارك سابقًا في مسلسل "سمرا" مع الفنانة نادين نجيم.

-مسلسل خمسة ونص

هو مسلسل إنتاج عربي مشترك، لشركة "الصباح ميديا"، من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم نهار، مع المخرج فيليب أسمر والكاتبة إيمان السعيد.

المسلسل تجري تصوير أحداثه في بيروت، وهو مأخوذ عن قصة أجنبية.

ويتكتّم فريق العمل عن تفاصيل المسلسل إلى حين إطلاق البرومو الرسمي قبل الماراثون الرمضاني بفترة وجيزة.

وستقوم المطربة شيرين عبد الوهاب بغناء تتر المسلسل باللهجة اللبنانية.

-مسلسل "الهيبة- الحصاد"

انطلق تصوير الموسم الثالث من مسلسل "الهيبة" الذي يحمل اسم "الهيبة - الحصاد"، هو مسلسل إنتاج عربي مشترك، لشركة "الصباح ميديا"، من بطولة تيم حسن ومنى واصف وأويس مخللاتي، وتنضمّ إليهم الفنانة سيرين عبد النور في دور البطولة النسائية.

المسلسل تبدأ أحداثه من حيث انتهت أحداث الموسم الأوّل، إذ كان الموسم الثاني بمثابة العودة إلى ماضي الشخصيات التي تعرف إليها الجمهور في الموسم الأوّل.

وستصوّر معظم أحداثه في بيروت، بعد أن كان محور الأحداث في الموسمين الأوّلين قرية الهيبة.

-"بيت العيلة"

في وقت متأخر، بدأت الفنانة يسرا التي كانت قد أعلنت خروجها من السباق الرمضاني، التحضير مع شركة العدل جروب، لتصوير مسلسل "بيت العيلة"، حيث ستقدم شخصية سيدة رومانسية تدعو كل من حولها إلى الحب ولها علاقة بالموسيقى.

الشاعر مدحت العدل أشار إلى أنّ اسم المسلسل "بيت العيلة" موقت وسيتم تغييره لاحقًا، ونفى تقديم يسرا لأغنيات داخل المسلسل أو حتى تقديم التتر، ورشح شيرين عبد الوهاب أو نوال الزغبي لغناء شارتي البداية والنهاية، مؤكدًا أنّ الاختيار سيكون لمطربة.

ورغم الوقت الضيق، لم يتم الانتهاء من اختيار أبطال المسلسل حتى الآن.

-"فالانتينو"

بدأ الممثل الكبير عادل إمام تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد "فالانتينو"، كتابة أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، في منطقة 6 أكتوبر.

يشارك إمام في البطولة نخبة من الممثلين أبرزهم دلال عبد العزيز، والمسلسل تدور أحداثه في إطارٍ اجتماعي ويجسّد الزعيم دور رجل متزوجٍ وله 3 أبناء يمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس دولية وتتوالى الأحداث ويتزوج مرة أخرى من فتاه شابة، الأمر الذي يتسبّب بمشاكل بينه وبين زوجته.

-"مسافة أمان"

بدأ المخرج السوري الليث حجو في دمشق، تصوير مسلسل "مسافة أمان" للكاتبة إيمان السعيد، وإنتاج شركة "إيمار الشام"، والذي يشارك ببطولته مجموعة من النجوم، وفي مقدمتهم: سلافة معمار، وكاريس بشار، وقيس الشيخ نجيب، وكرم الشعراني، وآخرين .

وقد كان من المقرر أن يلعب الممثل عابد فهد دور البطولة إلا أن الاتفاق تعثّر في اللحظات الأخيرة.

العمل هو سلسلة درامية اجتماعية ذات طابع تشويقي مؤلفة من 30 حلقة تلفزيونية تتناول حكايات مختلفة لشخصيات تتجنب مزيدًا من الخسارات، وتسعى بخجل نحو حب هنا وفعل فرحٍ هناك. والهرب نحو المجهول أملًا بالخلاص.

ويركز العمل على مرحلة ما بعد الحرب في سوريا، حيث ينشغل الجميع بخلق مسافة أمان تجاه الخطر.

-"دقيقة صمت"

بدأ الممثل السوري عابد فهد والممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا تصوير مسلسل "دقيقة صمت" للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ "الصبّاح إخوان" و"إيبلا الدولية".

العمل يصوّر بين اللاذقية ودمشق في سوريا، وقد بدأ العمل عليه باكراً، ولم يعطّل التصوير سوى وفاة والد ستيفاني التي أخذت فترة إجازة قصيرة عادت بعدها إلى سوريا لاستكمال التصوير.

وتؤدي ستيفاني في العمل شخصية فتاة لبنانية مصابة بمرض التوحد ، ولكنها موهوبة بالرسم وفنانة مميزة و تعيش مع خالها في مكان ما، ويقوم خالها، الذي يعمل بالتزوير، باستغلال موهبتها بالرسم من أجل إنجاز أعماله بالتزوير.

العمل يضم نخبة من النجوم وفي مقدمتهم كاريس بشار، وفادي صبيح، وخالد القيش، وجهاد سعد، وآخرون.

-"سوبر ميرو"

انطلق تصوير مسلسل "سوبر ميرو" في القاهرة، مع النجوم إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني، والنجوم بيومي فؤاد، ومحمد محمود، وعمر الشناوي، تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وتجسد إيمي شخصية بطلة خارقة، تمر بمواقف كوميدية مضحكة بسبب نشأتها في حي شعبي، وتردد أنّ العمل كُتب خصّيصًا من أجل شقيقتها دنيا، ولكنّ الأخيرة رأت أنّ شقيقتها الأجدر بتقديم الشخصية، ولجأت دنيا إلى سيناريو آخر يكتبه المؤلف أيمن وتار