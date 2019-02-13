بالصور: غادة عبد الرازق تكشف حقيقة طلاق ابنتها روتانا

تصدت الفنانة غادة عبد الرازق للشائعات المتتالية حول طلاق ابنتها الوحيدة روتانا من زوجها ضابط الشرطة حامد الشال، وقامت بنشر أحدث صورة لهما مع دعواتها بأن يبعد الله عنهم " كلام الناس الحقودة" والشائعات.

غادة تجاهلت شائعة طلاق ابنتها كثيرا، ولكن مع تكرارها في الآونة الأخيرة عبر عدة منصات رقمية، خرجت عن صمتها ونشرت صورة لابنتها وزوجها عبر حسابها الرسمى بموقع الصور «إنستجرام» وعلقت قائلة: "حبايب قلبى ربنا يخليكم لبعض، ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة اللى ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والشائعات".

يذكر أن شائعة طلاق روتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق من زوجها ضابط الشرطة حامد الشال، باتت متكررة مع كل ظهور لروتانا بمفردها أو بصحبة والدتها فقط، والمح البعض أن الطلاق حدث بالفعل ولكن عادت المياه إلي مجاريها بعد وساطة من العائلتين.

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