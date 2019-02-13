أنغام تطرح أول أغاني ألبومها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية أنغام، طرح أول أغاني ألبومها الجديد والتي تحمل عنوان «ياريتك فاهمنى» على أحد التطبيقات الغنائية الشهيرة وقناة روتانا الرسمية وعلى موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وكانت أنغام، قد طرحت منذ يومين، برومو الأغنية لتشويق الجمهور، وهى من كلمات نادر عبد الله، ‏ألحان تامر عاشور، توزيع مادى، إنتاج شركة روتانا.

وكانت أنغام قد طرحت مؤخرًا أغنية “بخاف أفرح”، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، بالإضافة إلى أغنية “فاكر زمان” الأغنية الدعائية لمهرجان الجونة السينمائي، وشاركها الغناء الفنان محمد الشرنوبي، وحققت الأغنية ردود فعل إيجابية قوية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ومن جهة ثانية تشارك أنغام في تصوير برنامج «الزمن الجميل»، وهي من ضمن أعضاء لجنة تحكيمه بجانب الفنان اللبناني مروان خوري والفنانة المغربية اسما لمنور ويذاع على قناة أبو ظبي، حيث انطلق تصويره منذ أيام.

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات أنغام كان “أحلام بريئة” الذي تم طرحه عام 2015 بالتعاون مع شركة روتانا وحقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مبيعات ومشاهدات مرتفعة في المتاجر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.