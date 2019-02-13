شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيي "عيد الحب" في السعودية والان مع التفاصيل

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الأربعاء، أنه سيحيي احتفالات "عيد الحب" ضمن مهرجان الطنطورة، في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في فيديو للساهر نشره على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيه إنه سيكون في "عيد الحب على مسرح المرايا في محافظة العلا السعودية".