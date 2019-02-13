هشام حداد في أمسيتين متتاليتين من “لهون وبس”

متابعة بتجـــــــــــــرد: يطلّ الفنان الكوميدي هشام حداد بحلقتين من برنامج “لهون وبس” لهذا الأسبوع وذلك في ليلتي الخميس والجمعة في 14 و15 شباط/فبراير الجاري.
ويعرض البرنامج في موعده المحدّد ليل الخميس كما في كل أسبوع، أمّا مساء الجمعة فيستضيف هشام حدّاد النجمة اللبنانية يارا بحلقة استثنائية خاصة بعيد الحبّ تحمل عنوان “Lahon W Bass +1”.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “لهون وبس” يحقق أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية في لبنان.
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