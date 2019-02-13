خاص بالصور- ذهبية الموركس دور تزيد شعاعًا في عيدها الـ19 بحضور النجوم

إحتفالاً بمرور 19 عاماً على جائزة”موركس دور”، أقام الأخوان زاهي وفادي الحلو مساء أمس الثلاثاء حفل عشاء في مطعم “سيف البحر” –غزير، جمع نخبة من أهل الفن والجمال والسياسة والإعلام والصحافة من لبنان وبغياب نجوم آخرين اعتدنا ان يتواجدوا في حفلات الموركس. وكان شعار الحفل اللون الذهبي الذي طغى على الازياء والديكور وهذا اللون سيكون شعار الموركس دور لهذا العام.

استقبل الطبيبان فادي وزاهي الحلو المدعوين على السجادة الحمراء والتقطوا صورًا تذكارية امام بوستر كبير للموركس دور.

توجه بعدها الحضور الى العشاء حيث أُفتتِح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم الزفة.

القى الاعلامي سعيد حريري كلمة رحب من خلالها بالحضور الكبير وعايد الموركس دور بعيدها الـ19 بأبيات شعرية.

قدم الحفل كوزيت قمر وجورج اقليموس، ثم القى الطبيبان زاهي وفادي الحلو كلمة صغيرة رحّبا بها بالحاضرين وبخاصة وزير السياحة اواديس كيدانيان على تلبية الدعوة، كما شكرا الجميع على حضورهم.

واشار “الحلو” أن السهرة نظمت خلال اسبوعين فقط أي بوقت قصير وقدم التحية لكل من اعتذر عن الحضور.

كما شكر كل من زاهي وفادي الحلو، صاحب مطعم “سيف البحر”، على استضافة حفل الموركس دور، وقدما له درعاً تقديرياً.

كما القى وزير السياحة اواديس كيدانيان، كلمة اشار من خلالها أنه ترك الاجتماع الوزاري في الحكومة وفضل أن يجتمع مع نجوم الموركس دور.

ثم تم قطع قالب الحلوى المُزين خصيصًا لمناسبة عيد الـ 19 للموركس حيث كتب عليه “ليس بالضرورة ان يكون لون عيد العشاق احمر”، لأن اللون الذهبي يحمل شعار الموركس دور لهذه السنة.

تخلل الحفل أجواء غنائية وراقصة جميلة، حيث غنت الفنانة نانسي نصرالله ورقصت زفة عصرية بطريقة جميلة. كما قدّم بعض الاطفال وصلة رقص “السلسا”.

ثم غنى الفنان مارك حاتم بالانكليزية ونشر اجواءً من الرومنسية وقدمت عازفة الكمان فانيسا نصار وصلة موسيقية نالت اعجاب الحضور.

استمرت الحفلة لساعات الفجر بالأغاني والرقص والأجواء الجميلة التي طغت على الحفل بين النجوم.

وفي حديث خاص مع د. فادي الحلو أكد لبصراحة ان جائزة الموركس تكبر كل سنة ولديها المزيد من السنوات المقبلة. كما وعد الناس بحفل ضخم وأنيق جداً في 7 نيسان 2019.

وأضاف انه سيحضر الحفل عددًا كبيرًا من النجوم العالميين، العرب واللبنانيين.

كما ستقدم الجوائز، لكل فئة بحسب من فاز عبر تصويت الجمهور.

التزم الحضور باللباس المحدد من قبل المنظمين وهو اللون الذهبي، فظهر التناسق بين الحضور.

وحضرت الممثلة نادين الراسي الحفل مع حبيبها الجديد، والتقطت صوراً معه ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كان لافتاً غياب المنتج مروان حداد الذي سبق واعلن انسحابه من جوائز الموركس دور عبر جميع مسلسلاته من شركة الانتاج “مروى غروب”، الا انه كان حاضراً في حفل عيد ميلاد النجمة داليدا خليل التي غابت عن حفل الموركس دور ايضا، حيث احتفلت في نفس الأثناء بعيد ميلادها مع مجموعة من اصدقائها الفنانين.

ولفتنا ايضاً غياب ممثلين عن شركة ايغل فيلمز المنتجة لاهم الاعمال التلفزيونية ومعظم نجومها كذلك النجمة نادين ن. نجيم للسنة الثانية على التوالي بعد ان اعتادت ان تكون موجودة كل سنة.