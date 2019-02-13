أحلام تداعب جمهورها: "بيوم ميلادي الـ 24 سنة كل عام وأنتم حبايبي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على الاحتفال بعيد ميلادها مع جمهورها، مستعينة بخفة ظلها كعادتها، للتعتيم على عمرها الحقيقي.

وأتمت أحلام اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019، عامها الـ51، فهي من مواليد عام 1968.

ونشرت أحلام صورة لها عبر إنستغرام وعلقت قائلة: "‫احتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي الـ 24 سنة كل عام وأنتم حبايبي".

وأضافت: "كل عام وأنتوا معاي كل عام وأنتوا بألف خير ودعمي واستمراريتي بعد الله تعالى وشكرًا على محبتكم واللي يحب يوحد هالصورة اللي وصلتني من واحد من جمهوري يحطها على بروفايله وشاركوني هاشتاغ ‪HBDQUEENAHLAM‬".

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وكانت أحلام مرت بفترة عصيبة، بسبب مرضها، حيث فوجئ متابعوها بنشرها صورة لإحدى يديها ملفوفة ورقة عليها ومدون عليها اسمها وتاريخ دخولها للمستشفى؛ ما آثار قلقهم.

ولم تكشف أحلام عن السبب وراء دخولها المستشفى، واكتفت بالتعليق بكلمة واحدة وهي "الحمدلله".

وتثير الفنانة الإماراتية الجدل بين الحين والآخر، بسبب تباهيها بمجوهراتها الثمينة، وفساتينها التي تنفق عليها آلاف الدولارات.

وترددت أنباء في وقت سابق عن ثروة أحلام التي وصلت إلى ما يقرب من 25 مليون دولار أمريكي، لتصبح من أغنى نجمات الوطن العربي.