شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات.. بوسى تلتقى مى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى الفنانة القديرة بوسى، مع النجمة مى عز الدين فى مسلسل "البرنسيسة بيسة"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويكتبه مصطفى عمر وفاروق هشام، ومن إخراج أكرم فريد، وتبدأ بوسى تصوير أولى مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة.

وفى السياق ذاته ، انتهت مى عز الدين من تصوير الأسبوع الأول من مسلسلها، والذى تنتجه شركة سينرجى، حيث تواصل التصوير بدون توقف، ويكثف مخرج العمل أكرم فريد التصوير للحاق بالعرض الرمضانى، والانتهاء من الحلقات الأولى فى أقرب وقت .

وتلتقى بوسى مع مى عز الدين مجددا، بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، وشارك فى وبطولته حازم سمير، راندا البحيرى، كريم فهمى، سامح الصريطى، من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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بوسى ومى عز الدين

وتتعاون مى عز الدين مع المخرج أكرم فريد للمرة الأولى فى الدراما بعدما قدما معاً 3 أفلام فى السينما هى "فرح" عام 2004، و"أيظن" عام 2006، والجزء الأول من "عمر وسلمى" عام 2007 مع تامر حسنى، فيما قدمت آخر 3 مسلسلات لها مع المخرج إبراهيم فخر وهى "حالة عشق" عام 2015 و"وعد" عام 2016 و"رسايل" عام 2018.

يشار إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسه" بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاجا عبد العظيم، وأخرون، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أكرم فريد فى أول تعاون درامى بينه وبين مى عز الدين .