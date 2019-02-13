شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرح تيلر فيلم Frozen 2 و40 ألف مشاهدة فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت اليوم شركةAnimation Studios Walt Disney وهى الشركة المنتجة لأفلام الكرتون السينمائية، تيلر فيلم Frozen 2 على صفحتها الرسمية يوتيوب وبلغ عدد المشاهدة 40 ألف خلال دقائق من طرحه.

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قررت شركة ديزنى للأفلام السينمائية، تغيير موعد طرح الجزء الجديد من فيلم الأنميشن والرسوم المتحركة Frozen، وتقديم الموعد المحدد له، ليكون فى 22 نوفمبر 2019 بدلاً من 27 نوفمبر 2019 فى جميع دور العرض العالمية.

فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" المأخوذ عنه العرض المسرحى الموسيقى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وقد حصد الفيلم عددا هائلا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».