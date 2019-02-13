شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تستكمل "قيد عائلى" السبت وتبدأ "علامة استفهام" الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى" يوم السبت المقبل الموافق 16 فبراير، وذلك بعدما انتهت من جزء كبير من دورها بالعمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض العمل 2 مارس المقبل.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



ميرهان حسين

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وفى سياق متصل تبدأ ميرهان تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، يوم الاثنين المقبل الموافق 18 فبراير، والذى انطلق تصويره الشهر الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل، وتم تأجيل مشاهد ميرهان فى العمل.

مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.