شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يصور 10 مشاهد من فيلمه "العارف" فى الساحل الشمالى لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر النجم أحمد عز فجر اليوم الأربعاء إلى الساحل الشمالى، لتصوير 10 مشاهد كاملة من فيلمه " العارف"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائى، ويكتبه محمد سيد بشير، ويخرجه أحمد علاء، ومن إنتاج شركة سينرجى فيلمز، حيث يصور "عز" هناك لمدة 24 ساعة فقط، ثم يعود فريق العمل لاستكمال التصوير فى القاهرة .

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2019.

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وانتهى أحمد عز مؤخرا من تصوير فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، والمقرر طرحه بدور العرض فى عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثه حول مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.

فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.