محمود البزاوي يعلق على خبر اعتزال لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمود البزاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، على خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب.

قائلا: "لو خبر اعتزال أستاذ لطفي لبيب ده حقيقي فياريت الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكون ضمن تكريماتها تكريم واحد من أهم مصادر البهجة في حياتنا، الفنان الجميل والعظيم لطفي لبيب".

وكان الفنان لطفي لبيب قد أعلن اعتزاله، بسبب تدهور حالته الصحية مؤخرا.