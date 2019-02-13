والد ميرهان حسين لـ"الخليج 365": الحمد لله ابنتي في بيتها الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد المهندس حسين بسيوني أن ابنته الفنانة ميرهان حسين، غادرت قسم الهرم عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنها، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله ميرهان في البيت الآن".

جدير بالذكر أن ميرهان حسين ستعود قريبًا لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي" بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، محمد رياض، سيمون، ميرنا وليد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، إلى جانب استعدادها للمشاركة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب.

ميرهان غادرت سجن النساء بالقناطر الخيرية، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء فترة العقوبة التي قضتها بعد حكم محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها أسبوعين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"كمين الهرم".