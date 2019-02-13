ريهام عبدالغفور تستعد لتصوير "زي الشمس" خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور التحضير لمسلسلها الجديد "زي الشمس" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل على قناة MBC مصر.
"زي الشمس" هو الاسم النهائي الذي استقر عليه فريق العمل، بعد تغيير اسمه من "الأختين" و"يوم وليلة". المسلسل بطولة دينا الشربينى، أحمد داوود، محمد علاء، أحمد السعدني، أحمد مالك، أحمد سلامة، تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج محمد مشيش.
تدور أحداث "زي الشمس" في إطار تشويقي، حول جريمة قتل غامضة وخلال الحلقات تنكشف خيوط الجريمة، العمل مقتبس من مسلسل إيطالي عُرض قبل عامين وحقق نجاحًا كبيرًا.
من ناحية أخرى، تواصل ريهام عبدالغفور التحضير لمسرحية "الملك لير"، التي تقف فيها من جديد أمام الفنان يحيى الفخراني، ومن المقرر افتتاحها على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس.
"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ياسمين رئيس، فاروق الفيشاوي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عزمي، إخراج تامر كرم.
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