عشاء "الموريكس دور" يتشح باللون الذهبي وأكثر من مكرّم هذا العام من تركيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - قبل يومين من حلول "يوم الحب"، وفي ظلّ الشح والركود الذي تشهده الساحة الفنية اللبنانية، يأتي حفل "الموريكس دور" المقرر حصوله في السابع من أبريل في "كازينو لبنان"، ليؤكد أنّ الفن في هذا البلد مازال بألف خير، وليجمع تحت سمائه عددًا كبيرًا من المكرمين من العالم العربي والعالم.

ولهذه الغاية، ، أقام "الموريكس" حفل عشاء خاصًّا، حضره إلى جانب الطبيبين فادي وزاهي الحلو، أعضاء لجان التحكيم وبعض الفنانين، وبعض الوجوه التمثيلية الشبابية المرشحة للفوز هذا العام، في مطعم "سيف البحر" في لبنان.

وعجّت السجادة الحمراء بالضيوف المرشحين وغير المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، حيث التزم الأغلبية بارتداء اللون الذهبي، حيث أكد فادي الحلو أنه تمّ اختيار هذا اللون، للبحث عن فكرة جديدة خصوصًا وأنّ هذا اللون يرتبط بلون جائزة الموريكس، قائلاً: "نريد أن تكون هذه الليلة ذهبية بامتياز، وتمّ دعوة عدد كبير من الفنانين من مختلف الميادين، ليجتمعوا على الحب والمحبة".

وإذ تحفّظ الحلو عن ذكر أسماء المكرمين بدورة الموريكس التاسعة عشرة، إلا أنه كشف لـ"الخليج 365. نت"، أنه "سيكون هناك أكثر من مكرّم من تركيا، يمتلك كل واحد منهم شعبية كبيرة في العالم العربي، رافضًا الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي.

كما أكد الحلو أنّ "التصويت للمرشحين يتم عبر 3 إذاعات لبنانية (لبنان الحر، وصوت لبنان ضبية، وفايم أف أم) وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة، وهو بشكل مجاني، كي يتسنى للفانز التصويت لنجمهم المفضل".

هذه الدورة كما قال الحلو وكما جرت العادة، ستحمل اسم أحد عمالقة الفن، متحفظًا على ذكر الاسم حاليًّا، واعدًا بأن يكون هناك مفاجآت ككل عام.

وكان لافتًا اللقاءات العفويّة التي جمعت نجوم الفن والتمثيل في هذه السهرة، والتقطت عدسة "الخليج 365. نت" صوراً لهم. ولم تخلُ السجادة الحمراء من طرائف النجمات وأخبارهنّ الجديدة التي روَوْنها لـ"الخليج 365. نت"، تتابعونها لاحقًا عبر موقعنا. كما يمكنكم متابعة الرسائل التي وجهها النجوم في يوم الحب، كلّ على طريقته في هذا الفيديو :

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