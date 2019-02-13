كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - بعد مرور عام على رحيل نجمة بوليوود سريديفي Sridevi، التي لفظت آخر أنفاسها في دبي في 24 شباط/ فبراير 2018 ، حيث وُجدت غارقة في حوض الاستحمام في غرفتها بأحد فنادق دبي، عشية حضورها مناسبة عائلية، تتحضر عائلتها لإحياء الذكرى السنوية الأولى على رحيلها.



وفي التفاصيل، تخطط عائلة كابور لإقامة طقوس الذكرى التي تُعرف في الهند بـ Barsi Rituals، في مسقط رأسها مع اقتراب الذكرى الأولى لوفاة سريديفي.

ووفقًا لتقارير صحافية، سيكون الاحتفال بذكرى ممثلة سريديفي في تشيناي، بجوار مقر رئيس وزراء تاميل نادو الراحل كارونانيدهي، وسيتم عقد الطقوس غدًا 14 فبراير/شباط 2019. تابعوا ايضا: أنيل كابور: أعشق حِرَفية آيشواريا راي

زوج سريديفي/المنتج، بوني كابور سيكون حاضرًا بنفسه مع ابنتيه خوشي كابور، والممثلة الصاعدة جانفي كابور. أيضًا، زوجة أنيل كابور Anil Kapoor، سونيتا كابور، أيضًا ستكون مشاركة في الطقوس.



وكانت شرطة دبي قد أعلنت في وقت سابق أنّ وفاة النجمة الهندية سريديفي عن طريق إصابتها بسكتة قلبية، لكنّ التقرير النهائي الذي تصدّر وسائل الإعلام، قال إنها فقدت الوعي، وترتب على ذلك سقوطها في حوض الاستحمام. تابعوا ايضا: ريديفي نجمة الهند تعايد مرضى في مراكش



سريديفي، التي رحلت عن عمر الـ 54 عامًا، كانت أحد أقوى أركان السينما الهندية. ووُلدت في سيفاكاسي، تاميل نادو، ودخلت مجال الفن عندما كانت تبلغ من العمر 4 سنوات فقط.



وبعد عملها لبضع سنوات في طفولتها بالتمثيل، ظهرت في سن الـ13 في فيلم Moondru Mudichu عام 1976، مع راجينيكنس Rajinikanth. 5

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيلها..عائلة سريديفي تستعد لإقامة طقوس الذكرى الأولى لوفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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