بالصور.. أبطال فيلم عيش حياتك يحتفلون بالعرض الأول

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احتفل أبطال وصناع العمل السينمائي الجديد، عيش حياتك، للفنان سامح حسين، والفنانة ساندي، بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس الثلاثاء، في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس.
وشارك أيضًا كل من "أدوارد، سميه الطربلسي، هانيرمزي، شريف رمزي، احمد تهامي، وغيرهم من النجوم، والفيلم تأليف وسام حامد وإخراج تامر بسيوني.
عيش حياتك تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم
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