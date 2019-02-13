22 فبراير.. على أنغام كوكب الشرق.. مي فاروق تغني بدار الأوبرا

المطربة مي فاروق

كتبت - لمياء نبيل

تستعد المطربة مي فاروق، لإحياء حفل غنائي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، مساء يوم الجمعة الموافق 22 فبراير الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك ضمن سلسلة احتفاليات "كوكب الشرق" التى تنظمها دار الأوبرا المصرية شهريًّا.

سيتضمن الحفل باقة من أروع أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وذلك تحت عنوان "كلثوميات"، تخليدًا لسيدة الغناء العربي، ونشر الفن العربي الأصيل بين الأجيال.

ويذكر أن مي فاروق فنانة مصرية ذات صوت عذب وقوى وحنون فهي تجمع أدوات

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ومواصفات الصوت الرائع .. قدمت أغاني طربية عديدة لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية و ظهرت لها عدد من الأغاني الخاصة وتترات المسلسلات والتى لاقت نجاحًا واستحسانا من الجماهير بنفس القدر الذي أحبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي لذا فهي واحدة من أجمل الأصوات.