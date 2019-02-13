شاهد.. أحمد العوضي يمارس رياضته المفضلة البوكسينج

الفنان أحمد العوضي كتبت - لمياء نبيل نشر الفنان أحمد العوضي، مقاطع فيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "العوضي" على الفيديوهات قائلا: "على النار"، وتفاعل جمهوره مع الفيديوهات بالعديد من التعليقات، وإحدى هذه "عاااش يا بطل". الفيديوهات بالعديد من التعليقات، وإحدى هذه "عاااش يا بطل". ويذكر أن الفنان أحمد العوضي يواصل تصوير حالياً مشاهده من مسلسل Advertisements "كلبش3"، ويشاركه العمل الفنان أمير كرارة، أحمد التهامي، ويسرا اللوزي ". المسلسل من اخراج:بيتر ميمي، وتأليف: باهر دويدار.

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