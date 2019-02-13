سعد الحريري يستعرض مهاراته في كرة السلة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نهائي دورة دبي لكرة السلة، والذي جمع بين فريقين لبنانيين، وهما الرياضي وبيروت.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، خلال مشاركته في نهائي دورة دبي لكرة السلة، حيث سلم على اللاعبين والأجهزة الفنية.

الحريري ظهر على أرض ملعب الصالة التي احتضنت المباراة، حيث حاول استعراض مهاراته في كرة السلة، وسط تشجيع الجماهير التي احتشدت في المدرجات، فرمى كرة صوب السلة، ولكن رميته على ما يبدو، لم تصب الهدف.

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نادي الرياضي حصد كأس دورة دبي الدولية، عقب فوزه على نادي بيروت، بـ88 نقطة مقابل 80.

يشار إلى أن سعد الحريري كان قد ألقى بيان الحكومة اللبنانية أمام البرلمان، الثلاثاء، وذلك بعد النجاح في تشكيل الحكومة والذي استغرق وقتا طويلا.

رئيس حكومة لبنان، كان قد احتفل بتخرج نجله من كلية عسكرية بريطانية، مؤكدا على أنه فخور بدوره كأب.. ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لنجله الأكبر حسام، وهو يرتدي زي ضابط بريطاني، أثناء حفل تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.