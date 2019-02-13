بيرين سآت تدعم مرضى الصرع.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» في فعاليات اليوم العالمي، والذي يصادف 11 فبراير من كل عام.

بيرين نشرت صورة، ظهرت فيها ترتدي نظارة بنفسجية اللون، وهو اللون الرمزي لمرض الصرع، ودعت متابعيها للمشاركة في مشروع خيري لدعم المصابين بهذا المرض، وذلك في تعليق كتبت فيه: «”الصرع ليس معدياً” ، يمكن للمصابين بالصرع الذهاب للمدرسة والتعلم والعمل والزواج وانجاب الاطفال، - يمكن السيطرة على الصرع بمعدل عال من العلاج الصحيح والمستمر- ادعوكم للمشاركة في مشروع ‎#EpilepsiİçinBak لدعم المصابين بالصرع».

من ناحية أخرى، تجهز بيرين سآت لمسلسل ضخم من إنتاج شركة «Netflix» العالمية، وهو العمل الذي تعود به بعد طول غياب، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت التي اعتذرت عن تقديم الموسم الثاني منه، لتقدمه الفنانة التركية نورجول يشيلجاي بدلاً عنها، لعدم رغبتها في الظهور بعمر أكبر من عمرها، بالإضافة إلى نسب المشاهدة المنخفضة للمسلسل بموسمه الأول.