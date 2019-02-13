فاروق الفيشاوى يعود إلى خشبة المسرح بعد غياب 18 عاماً

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والممثل المصري فاروق الفيشاوى للمشاركة فى بطولة مسرحية “الملك لير” أمام النجم المصري يحيى الفخرانى، حيث يتم التحضير للعمل من أجل عرضها فى أحد مسارح التجمع خلال الفترة المقبلة.

وبهذا الأمر يعود فاروق الفيشاوى إلى الوقوف على خشبة المسرح مرة أخرى بعد غياب 18 عاماً منذ أن قدم مسرحية “الناس اللى فى التالت” عام 2001 للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك فى بطولتها سميحة أيوب وسامى العدل ورشوان توفيق وعفاف حمدى وياسر على ماهر.

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وكان أبطال العرض قد بدأو فى إجراء بروفات المسرح، وذلك بعد فترة من البروفات التى تم اجراؤها فى مكتب المخرج مجدى الهوارى.

ويشارك في بطولة مسرحية “الملك لير” يحيى الفخرانى، ورانيا فريد شوقى التى تجسد شخصية الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبد الغفور فى دور الابنة الوسطى، وجارى اختيار فنانة لتجسيد دور الابنة الصغرى بعد اعتذار الفنانة نهى عابدين إضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.

وكان آخر أعمال فاروق الفيشاوى فيلم “ليلة هنا وسرور” الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر العام الماضى وشارك فى بطولته الى جانب محمد امام وياسمين صبرى وإخراج حسين المنباوى، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل “لدينا أقوال أخرى” مع النجمة يسرا وشيرين رضا ونجلاء بدر ومحمد شاهين وأحمد حاتم وإخراج محمد على.