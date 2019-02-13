موقف محرج لروبرت دي نيرو في الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرض الممثل والنجم الأمريكي ​روبرت دي نيرو​، لموقف محرج في الشارع، وذلك بعد خروجه، أثناء حضوره جلسة المحكمة استكمالا لقضية الطلاق الجارية بينه وبين زوجته، جريس هايتاور، وهي الخطوة المفاجئة التي أعلنا عنها الثنائي، في نوفمبر الماضي، بعد 20 سنة من علاقتهما الزوجية.

وكان ذلك الأمر قد حدث عندما لم يجد روبرت دي نيرو، البالغ من العمر 75 عاما، السائق الخاص به ينتظره في الخارج بالسيارة حيث أنزله مما دفعه إلى الإنفعال وكان يتحدث بصوت عال مع السائق عبر الهاتف المحمول، قائلا: أنت لست أمام المحكمة! أنت لست في المكان الذي تركتنا فيه!.

النجم العالمي دي نيرو، حاول إخفاء وجهه بصحف إخبارية لتجنّب كاميرات المصورين الذين سرعان ما تجمعوا في المكان، بينما حاولت محاميته إرجاعه إلى داخل المحكمة.

والجدير بالذكر أن جلسة المحكمة كانت قد تمحورت حول قضية حضانة طفلتهما البالغة من العمر 7 سنوات.