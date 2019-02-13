منى فاروق: خالد يوسف صديق لوالدي وتزوجته سراً منذ 5 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية منى فاروق، تفاصيل أزمتها مع المخرج المصري خالد يوسف، وكيف تم الزواج بينهما وعلاقتها بالفيديو الفاضح.

منى فاروق، قالت في أول حوار صحفي لها بعد سجنها على ذمة التحقيقات في الفيديو الفاضح، إنها تزوجت من المخرج خالد يوسف عرفيًا في إبريل 2014، وأنه كان صديقًا لوالدها منذ سنوات، عندما كانت هي في سن صغيرة، ثم جمعتها علاقة حب به عندما كبرت، وتزوجته في السر بعلم أهلها ووالدها وشقيقها، لأن وضعه الاجتماعي لم يكن يسمح بإعلان الزواج.

وأضافت، أنها اضطرت إلى مغادرة المنطقة التي كانت تسكن فيها بسبب التهديدات التي تلقتها، وتحطيم سيارتها، فضلًا عن تسببها في فصل شقيقها من عمله.

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وكذبت ما نشر في وقت سابق عن موقف والدتها وشقيقها، قائلة إن أهلها قاطعوها، ووالدتها تعرضت لوعكة صحية دخلت بسببها المستشفى، وطلبت منهم مسامحتها والوقوف معها في أزمتها.

وأضافت وهي تبكي: «أنا كنت هرتبط بشخص كان بيحبني جدا في الفترة الأخيرة، وحبيته، وعلمني أقرأ قرآن وأصلي، وكنا بنقعد ندعى مع بعض كتير، وهو كان عايز يرتبط بيا ونسافر ونبعد عن كل الدنيا، وكان عارف كل حاجة، ومش عارفة هو دلوقتي سابني ولا لأ».

كما كشفت أنها هي من قامت بتسليم نفسها للشرطة قائلة: «الشرطة لم تقبض عليّ كما أشيع في الصحف، بل أنا التي ذهبت لتسليم نفسي لاستجوابي وانتهاء الأمر والضجة الكبيرة المثارة حوله، وهذا أكثر أمر ضايقني».

وأضافت: «فوجئت بعد توجهي للشرطة بأني متهمة بنشر الفيديو، رغم أني لا أمتلك أي نسخ منه، وشاهدته مثلي مثل الجميع بعدما عرضه أحمد موسى في برنامجه».