سليمان عيد يستعيد ذكرياته في الجيش بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

استعاد الفنان المصري سليمان عيد ذكريات التحاقه بالخدمة العسكرية، من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص على مواقع االتواصل الاجتماعي.

الفنان المصري ظهر في الصورة مع عدد كبير من زملائه الجنود، كاشفا أنه كان برتبة ملازم أول، حيث قال: “الملازم اول سليمان عيد مع اجدع جنود اللي كانوا بيلغوا اجازاتهم لما اكون نبطشي ورغم مرور اكتر من ٢٥ سنه مازلنا اصدقاء”.

Advertisements

وسليمان عيد فنان مصري من مواليد عام 1968، أكمل هذا العام خمسين عاما، بدأ حياته الفنية في نهاية الثمانينات، كانت مشاركته في فيلم «الإرهاب والكباب» بداية حقيقية له.

اشترك سليمان في عدة أعمال سينمائية ومنها: «النوم في العسل، همام في أمستردام، عزبة آدم، حين ميسرة، الباشا تلميذ، ابقى قابلني، بخيت وعديلة، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، حمادة يلعب، بوحة».

كان له عدة مشاركات في رمضان 2018 ومنها مسلسل «رسايل»، مع الفنانة مي عز الدين وخالد سليم، كما شارك في مسلسل «ربع رومي»، مع مصطفى خاطر وبيومي فؤاد، ومسلسل «كلبش»، ومسلسل «سرايا حمدين»، مع سامح حسين.