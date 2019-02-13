استقبال سمية الخشاب وزوجها بالورود في مطار العراق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل الفنان المصري أحمد سعد، برفقة زوجته الفنانة سمية الخشاب، إلى أربيل بالعراق وذلك استعدادًا لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب يوم 14 فبراير.

وتم استقبال أحمد سعد وزجته بالورود في المطار، وعبر عن سعادته بتواجده وسط جمهوره العراقي والذي وصفه بأنه جمهور راقي.

وتحرص الفنانة سمية الخشاب، على مشاركة زوجها الفنان أحمد سعد، في كل حفلاته الفنية التي يشارك فيها سواء في مصر أو خارج الوسط الفني.

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وكان أخر أعمال أحمد سعد أغنية «ملكش مكان»، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.

من ناحية أخرى ينتظر أحمد سعد، عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “خطيب مراتي”، وهو الفيلم الذي صوره مع بداية 2018، وشاركته البطولة فيه زوجته السابقة ريم البارودي.

يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب كانا قد احتفلا بعقد قرانهما يوم 20 أكتوبر 2017، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وذلك بعد انفصال سعد عن زوجته الفنانة ريم البارودي.