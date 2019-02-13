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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هنأت الفنانة منة فضالي، متابعيها بعيد الحب، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».
منة فضالي، قالت في تهنئتها: «كل عيد حب وأنتم في حب يا رب اللي بيحب بجد يكملها علي خير و تكون نهاية سعيدة أسرة وأولاد و عائلة».
وأضافت: «للأسف بفتقد الإحساس ده و تاني سنة وأنا مبحتفلش بعيد الحب لأني مفيش حب و وحيدة كا المعتاد بس متفائلة، وأكيد ربنا حيبعتلي بحد كويس و يحبني بجد و يكون مخلص مش عارفة ليه بكتبلكم كده بس يمكن لأني عارفه أنكم اكتر ناس بتحبني من غير مصلحة وأنا كمان بحبكم بجد لانكم سند ليا كل سنة وأنتم بخير و يارب كل أيامكم سعاده و حب ويجمع بين كل اتنين علي خير».
من ناحية أخرى تواصل منة فضالي، تصوير مشاهد فيلمها الكويتي الجديد وذلك في أول مشاركة عربية لها.
يذكر أن منة فضالي، تزوجت مرة واحدة كشفت عنها خلال لقائها في برنامج “شيخ الحارة”، مع الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، وكان زواجصا سريًا من المحلن محمد ضياء وانفصلا بعد أقل من عام.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تشتكي الوحدة في عيد الحب: ربنا هيبعتلي حد يحبني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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