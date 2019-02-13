بعد الإفراج عنها.. ميريهان حسين تُبرئ نفسها من فيديوهات خالد يوسف وتهدد باللجوء للقضاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تكد تنتهي الفنانة المصرية ميريهان حسين، من فترة حبسها لمدة أسبوعين بتهمة اقتحام كمين أمني والاعتداء على ضابطي شرطة خلال تأدية عملهما حتى فوجئت بالزج باسمها في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الفاضحة.

ميريهان حسين، نفت في تصريحات صحفية، وجود أي صلة بينها وبين هذه الفيديوهات، وهددت باللجوء إلى القانون قائلة: «سأتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من اتهمني زورًا وكتب أخبارًا خطأ بشأني، مش هاسكت لحد جاب سيرتي».

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وكان أسامة زهران، المحامي المتقدم بأول بلاغ في الفيديوهات الجنسية كشف أنَّ فنانة شهيرة تقضي عقوبة الحبس حالياً بتهمة التعدي على ضابط في كمين بالجيزة؛ ظهرت ضمن الفيديوهات الإباحية التي قدمها لجهات التحقيق، وتحديدًا في الأسطوانة المدمجة رقم «22».

وأوضح زهران أنَّ الممثلة “م.ح”، ظهرت في مقطع فيديو إباحي مع المخرج نفسه وهي تنادي عليه باسمه، مؤكدًا أنه يتوقع أن تضمها النيابة للتحقيقات في القضية عقب خروجها من السجن بعد انتهاء مدة عقوبتها.

يذكر أن ميريهان حسين، غادرت السجن في الساعات الماضية، لتعود لتصوير أعمالها الفنية التي انضمت إليها قبل الحبس وهي مسلسل «قيد عائلي»، كما ستبدأ تصوير مشاهدها بفيلم «علامة استفهام» مع محمد رجب.