هيفاء وهبي تدشن موقعاً إلكترونياً لعلامتها التجارية الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دشنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موقعاً إلكترونياً لعلامتها التجارية الجديدة في عالم الأزياء «Beau Voyou».

عنوان الموقع هو «www.beauvoyou.com.»، وقد طرحت هيفاء عليه أول مجموعة، بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب، حيث اعربت الفنانة عن سعادتها بهذه الخطوة، والتي اعتبرتها رسالة حب، بحسب ما كتبت: «من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شب وصبية بِآمنوا بالحب»، حيث تتضمن المجموعة أزياء أنيقة ومميزة للرجل والمرأة.

هيفاء أكدت أن فكرة إطلاق خط أزياء كان حلم وتحقق، حيث كتبت: «هالحلم صار فكرة، وهالفكرة بتحمل كتير معاني بتعنيلي وبتعنيلكم. Beau Voyou مش بس خط ازياء وقطع مصممة».

من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج» من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، في الوقت الذي اطلقت فيه مؤخراً كليب جديد لأغنية «اجمدي» من ألبومها الأخير «حوا» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد الوزيري