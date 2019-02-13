"فوشيا" تختبر علاقة مايا نعمة بخطيبها بمناسبة عيد الحب.. فهل نجحت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش الفنانة مايا نعمة قصة حب مع مدربها الرياضي شربل أبو خطار، تكللت منذ فترة بالارتباط الرّسمي، إذ زفّت الخبر المفرح لجمهورها عبر صفحتها الخاصة في السوشال ميديا.

واللافت، في علاقة مايا نعمة وخطيبها شربل أبو خطار هو العلاقة المتينة التي تربطهما، وتظهر جليّا من خلال الفيديوهات أو الصور التي ينشرانها يوميًا، وتظهر عشقهما لبعضهما البعض.

الفيديو المرفق، يعرض الاختبار الذي أجرته "فوشيا" للفنانة مايا نعمة بمناسبة عيد الحب، لمعرفة مدى معرفتها لمختلف الأمور المتعلقة بشريك حياتها.