شاهد..غادة إبراهيم تكشف حقيقة تورطها في فيديوهات خالد يوسف واللي معاه فيديو لي يطلعه !

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 03:46 مساءً -

نفت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، تورطها في فيديوهات جنسية مع المخرج خالد يوسف، مطالبة كل من يمتلك أي دليل إدانة ضدها بأن يتقدم به، مضيفة: “أنا بريئة من هذه التهم، ولا أحد يملك أي دليل”.

وقالت إبراهيم – بحسب إرم نيوز – إنها لم تقابل خالد يوسف ولا مرة في مكتبه، متابعة: “لا أعرف حتى طريق مكتبه، وأكبر دليل على كلامي أنني لم أعمل معه من قبل ولم أتعاون معه في أيّ عمل فني قام بإخراجه”.



وأوضحت أن الناس لديها فراغ كبير للدرجة التي تجعلهم “يتسلون” بها، مؤكدة أن بعض المواقع أشارت إلى أسمها ضمن المتورطين في هذه القضية. وأضافت: “”اللي عنده حاجة يقدمها، شوية رانيا يوسف، وشوية أنا، ده فراغ وتفاهة، حلوا بقى عني”. يذكر أن فيديوهات إباحية انتشرت بكثافة للمخرج خالد يوسف ومعه عدد كبير من الفنانات حسب المحامي الذي تقدم ببلاغ للنائب العام، تم الكشف عن عدد منهن، وهن منى فاروق وشيما الحاج وميرهان حسين وسيدة الأعمال منى الطحاوي.