- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 03:46 مساءً -
تمكّن سائق عابر من تصوير لقطات حزينة لكلب يُلقي به مالكه على الطريق، فيما يقفز هو على صاحبه ويحاول اللعب معه، لكنّ الأخير يبعده ويركله ويحاول الفرار.
وعندما عاد الرّجل إلى سيّارته، استمر الكلب (من نوع لابرادور أسود) في القفز عليه وكأنّه يمنعه من الذهاب، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار” عن موقع “مترو” البريطاني”.
اللقطات صوّرت بالقرب من بحيرة مينغ في بيكرسفيلد في كاليفورنيا، من قبل السائق ستيفن سيج سيلفر. ويمكن سماع صوته وهو يقول: “لا تفعل، هذا كلبك. هذا الشخص يلقي بكلبه هنا”. ونشر ستيفن اللقطات على فايسبوك، معلّقًا عليها بالقول: “هذا الرجل كان يضرب الكلب على وجهه كلّما اقترب منه أو قفز عليه. ثم ترك الكلب على الطريق وذهب”.
الجدير بالذّكر أن تحقيقًا فُتح في الحادثة، ويحاول مركز خدمات حيوانات مقاطعة كيرن تعقب المالك، فيما وُضع الكلب في رعاية ملجأ محلّي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو محزن.. كلب يلاعب صاحبه ويركض وراءه بعدما رماه على الطريق وهرب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.