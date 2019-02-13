كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 03:46 مساءً -

خطوة نبيلة قام بها مدرب فريق جبة السعودي فهد غربي، انقذ بها حياة اللاعب يوسف الشمري وهو احد لاعبي فريق الشباب، وايضاً انقذ مسيرة اللاعب التي كانت ستتوقف الى ان يجد متبرعا.

وقد لقي تصرف المدرب السعودي إشادات كبيرة من متابعي كرة القدم والإعلاميين الرياضيين، حيث وصفه الإعلامي أحمد الفهيد بالقائد القدوة.

كما أثنى عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووجه له الشكر الجزيل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واصفاً تصرفه بالإنساني والنبيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر موقف إنساني جميل.. مدرب سعودي يتبرع بكليته لإنقاذ احد لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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