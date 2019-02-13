زياد برجي في لقطات طريفة مع طفله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان اللبناني زياد برجي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور طريفة جمعته بصغيره “يوسف”.

زياد برجي، ظهر في لقطات طريفة برفقة طفله كما ارتديا نفس الملابس، وعلق على الصور قائلًا: «إنه ليس فقط لحم ودم، إنه القلب والروح الذي يجعلنا الأب والابن».

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يوسف، هو الابن الثاني لزياد برجي من زوجته المغربية سناء، والذي رزق به في أغسطس الماضي، وكان قد رُزق بمولودته الأولى “نور”في أكتوبر عام 2015.

يذكر أن زياد برجي، يعيش حالة نشاط فني خلال هذه الفترة خاصة بعد نجاح أغنية «شو حلو»، والتي تخطت حاجز 175 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما تخطت أغنيته الجديدة «مش طايق»، حاجز الـ14 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكذلك أغنية «قاعد على قلبك»، التي تخطت نسبة مشاهدتها 2 مليون مشاهدة.

من ناحية أخرى، يستعد زياد برجي لاحياء حفل غنائي اليوم بصور (الحوش) بمطعم القلعة ببيروت، كما احتفل الفنان الشاب مؤخراً بطرح فيلمه الجديد «المهراجا» الذي يشارك في بطولته أمام داليدا خليل، جوليا قصار، عباس جعفر، دانا حلبي، والعمل من تأليف رافي وهبي، وغيرهم، والفيلم من وإخراج فادي حداد.