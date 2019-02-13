بعد أزمة الحجاب .. شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 70.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية شهيرة، بعيد ميلادها الـ 70 وسط حضور عدد كبير من أصدقائها من الوسط الفني.

ونشرت الإعلامية دعاء فاروق، صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «كان تجمع ستاتي لطيف واحتفلنا بعيد ميلاد شهيرة.. كل سنة وإنتي طيبة يا شهيرة يا أم قلب أبيض».

وظهرت الفنانة شهيرة خلال الاحتفال، وهي تضع غطاء على رأسها غير الحجاب التقليدي وكشفت عن الجزء الأول من شعرها، كما ظهرت الفنانة سهير رمزي بدون أي غطاء للشعر.

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وكانت شهيرة قد أعلنت مؤخرًا تراجعها عن قرار التخلي عن الحجاب، وحتى لا تكون أسوة لغيرها من السيدات.

وكان من بين حضور الحفل الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة وفاء عامر، والفنانة حنان التي غنت واحدة من أشهر أغانيها.

يُذكر أن الفنانة شهيرة ظهرت منذ أيام دون حجاب، في حفل خيري، وأثار الأمر جدلًا واسعًا حتى خرجت عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، بمنشور طويل أكدت فيه عودتها لارتداء الحجاب.

يذكر أن شهيرة، ولدت في 1 فبراير 1949، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية، وقد التقت بالفنان محمود ياسين في بداية عملها بالسينما عام 1969، وتم الزفاف في أكتوبر 1970، وأنجبت له ابنة وولد وكلاهما يعملا بالمجال الفني.