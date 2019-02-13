غادة إبراهيم ترد على تورطها في فيديوهات خالد يوسف الفاضحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكرت الفنانة غادة إبراهيم، الزج بإسمها في الفيديوهات الفاضحة المنتشرة خلال الفترة الأخيرة للمخرج خالد يوسف مع عدد من الفنانات.

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات صحفية، إنها بعيدة كل البعد عن مثل هذه الوقائع المشينة.

وطالبت كلَّ من لديه أيّ دليل إدانة أو فيديوهات فاضحة لها، فليظهرها للرأي العام، مؤكدة أنها بريئة من هذه التهم.

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كما كشفت أنها لم تقابل خالد يوسف ولا مرة في مكتبه ولا تعرف حتى طريقه، مشيرة غلى أنه رغم صداقته لزوجها السابق إلا انها لم تقابله ورفض زوجها مشاركتها له في أي عمل فني.

وأضافت: “الناس اللي ماعندهاش تسلية غيري طول الوقت، هم دول عندهم فراغ للدرجة دي، اللي عنده حاجة يقدمها، شوية رانيا يوسف، وشوية أنا، ده فراغ وتفاهة، حلوا بقى عني”.

يذكر أن غادة إبراهيم، واجهت تتهمة إدارة شقق دعارة ونظرت القضية أمام القضاء في 2016 وتم الحكم عليها بالسجن بعد أن تم ضبط الفتيات في اوضاع مخلة بشقة الفنانة، وخرجت من السجن في سبتمبر عام 2017.