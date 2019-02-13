رد صادم من الفنانة ساندي بشأن طريقة دخولها عالم الفن.. فيديو

ردت الفنانة المصرية ساندي، بشكل صادم وغير متوقع على سؤال حول كيفية دخولها عالم الفن والتمثيل .

وجاء هذا السؤال من قبل مراسل إرم نيوز الإماراتي، تعليقاً على ما يجرى ترديده بأنّ الفنانات يتعرضن لمساومات جنسيّة مقابل الحصول على فرصة فنيّة، على خلفية فضيحة الفيديوهات الجنسية للمخرج الشهير خالد يوسف، برفقة الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج.

وقالت ساندي "أنا دخلت الفن بفلوسي ولست قلقة من هذا الموضوع .

وبدأت القضية الشهيرة في مصر بتداول فيديوهات جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف، على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم تسريب فيديو جديد له مع منى الغضبان، ويتحوّل الأمر برمته إلى جهات التحقيق، وسط حديث عن وجود فنانات أخريات في تلك الفيديوهات، التي يزعم أحد المحامين أن عددها يصل إلى 200 مقطع مصور.