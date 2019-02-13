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النائب العام يمنع النشر فى واقعة الفيديوهات الجنسية لمنى فاروق والغضبان

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متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - النائب العام يمنع النشر فى واقعة الفيديوهات الجنسية لمنى فاروف ومنى الغضبان

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرار بمنع النشر فى قضية الفيديوهات الجنسية المتهم فيها الفنانة وشيماء الحاج وسيدة الاعمال منى الغضبان  .

وخاطب النائب العام المجلس الاعلى للاعلام بمنع النشر فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنهما.

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وكان النائب العام قد كلف امس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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