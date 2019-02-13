أصالة نصري بإطلالة "المربع".. شاهدي "غرابة" ما ارتدته في "أرض...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة السورية أصالة نصري مُتابعيها على إنستغرام صورا لإطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها خلال حفل مهرجان "أرض العجائب" في العاصمة السعودية الرياض.

ويمكن وصف إطلالة أصالة هذه بـ "أكبر العجائب" التي ممكن أن يشهدها المهرجان، إذ ارتدت "ما يشبه" الفستان ولونه أبيض من القماش الشيفون الشفاف، حيث جاء على شكل قطعة القماش الكبيرة والتي ربطتها أصالة بحزام أبيض لم يكن على خصرها فقط، بل وصل إلى كتفيها ورقبتها ليشبه مربعا غريب الشكل.

ولم تنته الغرابة في إطلالة أصالة بعد؛ إذ أكملت إطلالتها بارتداء بنطلون من اللون الأزرق أسفل الفستان مع حذاء غريب باللون الرمادي.

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وفور نشر نصري لصور إطلالتها انهالت التعليقات السلبية والساخرة وفي مجملها كانت تدور حول وصف الإطلالة بـ"العجيبة" وذلك بسبب مهرجان أرض العجائب.

فيما علق البعض أنها لو ارتدت بنطلونا أبيض وغيرت شكل الحذاء كان من الممكن أن يصبح شكل الفستان أقل غرابة، وكان هنالك بعض التعليقات الإيجابية ممن أشادوا بأناقتها وتألقها.

يُشار إلى أن الفنانة السورية أصالة نصري كانت تعرضت مؤخرًا لموجة من السخرية بسبب حذاء غريب ظهرت به في إحدى صورها.