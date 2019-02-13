ستيفاني صليبا تُنهي فترة حدادها على والدها بـ "دقيقة صمت" بمساعدة عابد فهد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا عن تجاوزها محنة وفاة والدها وعودتها للتصوير، بنشرها فيديو عبر إنستغرام يجمعها بالفنان السوري عابد فهد، من كواليس تصوير "دقيقة صمت".

وكتبت صليبا مُعلقة على الفيديو: "دقيقة صمت لروح بابا لأن الحياة بتكمّل وكل شي بيبقى بالقلب"، وظهرت الفنانة اللبنانية في الفيديو مع فهد وهما يقومان بالتدريب على أحد المشاهد التي تجمعهما.

وبحسب بعض المصادر فإن قصة المسلسل تدور حول رجل وامرأة محكومين بالإعدام، يستطيعان الهرب من السجن قبل تنفيذ الحكم بهما بمدة قصيرة.

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ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم أندريه سكاف وخالد القيش، والذي سيجسد شخصية العميد عصام، وعن دوره في العمل، قال القيش بأنه قرأ النص أكثر من مرة وقرر التفرغ له لحبه للشخصية؛ وهذا الأمر حصل معه في السابق مرتين في "التغريبة الفلسطينية" و"غزلان في غابة الذئاب".

والمسلسل من كتابة سامر رضوان، والذي قد حقق ثنائيا مميزا مع عابد فهد في مسلسل "الولادة من الخاصرة" بأجزائه الثلاثة، ومن إخراج شوقي الماجري وإنتاج شركتي "الصباح إخوان" و«"يبلا الدولية".

يُشار إلى أن هناك بعض الأخبار المتداولة عن نية الفنان عابد فهد المشاركة في مسلسل آخر مأخوذ من رواية "عندما تشيخ الذئاب" وسيحمل الاسم نفسه.