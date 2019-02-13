بيونسي تتمنَّى لـ"كيلي رولاند" عيد ميلاد سعيد عبر "إنستغرام"

شاركت المغنية بيونسي نولز مجموعة من الصور القديمة لها هي وصديقتها عضوة فريق ديستني شايلد السابقة كيلي رولاند، متمنيةً لها عيد ميلاد سعيد.

ونشرت بيونسي الإثنين، للاحتفال بمولد رولاند وبلوغها 38 عاما، العديد من الصور التي جمعت الاثنتين معا عبر "إنستغرام"، وكانت الصورة الأولى باللون الأبيض والأسود لرولاند كطالبة، مرتدية قبعة التخرج، تليها صورة لها وبيونسيه خلال فترة المراهقة وهما تتناولان أجنحة الدجاج، وفي لقطة أخرى ظهرت الاثنتان وهما ترتديان قبعات متناسقة، بينما تحمل بيونسي رونلاند على ظهرها، وعبر "إنستغرام" كتبت بيونسي: "عيد ميلاد سعيد كيلي.. أحبك بعمق".

وشاركت بيونسي أيضا جزءا من فيلم "The Color Purple" في إيماءة منها لحبها العميق لصديقتها.

واحتفلت رولاند بعيد ميلادها بسلسلة من المشاركات عبر "إنستغرام" إذ شاركت 3 صور لنفسها على الشاطئ، وكتبت: "استيقظت اليوم وأنا أنعم بالصحة لأرى سنة أخرى جديدة سعيدة".

يُذكر أن رولاند تحدّثت سابقا عن صداقتها ببيونسي، وقالت إنها تنسب الكثير من مسيرتها الناجحة إليها.

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