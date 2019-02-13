شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار يانى ينشر فيديو لشواطئ أبو ظبى قبل حفلة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العديد من محبى الموسيقار العالمى "يانى" المتواجدين فى الإمارات العربية المتحدة، حفلته المقرر عقدها غداً الخميس 14 فبراير فى إمارة أبو ظبى تزامنا مع عيد الحب.

ولا يقل الموسيقار اليونانى حماسا عن من ينتظرونه، فينشر "يانى" على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعية، فيديوهات يحيى فيها جمهوره، منذ أن وصل إمارة أبو ظبى أمس، سعيدا بعودته مرة أخرى إلى الإمارات من أجل حفلته.

وفى فيديو جديد، يعرض فيه "يانى" الطبيعة الخلابة لأبو ظبى من شرفة الفندق الذى يقيم فيه، ظهر فيها الشاطئ الذى قال عنه يانى أنه من أجمل شواطئ دولة الإمارات، التى يجلس أمامها ليصفى ذهنه، وعلق: "بالحب من أبوظبى، صباح الخير للجميع".

Advertisements



منظر خلاب لشاطئ فى أبوظبى من فيديو يانى

وكان يانى قد نشر فيديو فور وصوله لأبو ظبى علق عليه قائلا: "وصلت لأبو ظبى، من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى، لا يمكننى الانتظار لرؤيتكم فى عيد الحب".

وأحيا يانى حفلاً موسيقياً عالمياً فى السعودية قبل أيام، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافى، الذى أقيم فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، واستقل يانى منطادا ليحظى برؤية جمال الطبيعة الساحرة.