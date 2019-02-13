شكرا لقرائتكم خبر عن مش واخد باله.. سيلفى جينيفر لوبيز مع حبيبها بعد حفل الـGrammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة هوليود جينيفر لوبيز عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها مع حبيبها، والتقطت جينيفر الصورة مع حبيبها لاعب البيسبول الشهير الأمريكى اليكس رودريجيز وهما بداخل غرفة النوم وكتبت جينيفر تعليقاص على الصورة، قائلة: "جينيفر لوبيز فى نهاية الحفل الـGrammy" وارتدت جينيفر الفستان الأبيض المرصع بالستراس اللامع ومن الواضح أن اليكس لم يكن مستعداً.



جينيفر لوبيز

كانت الممثلة والمطربة العالمية جينيفر لوبيز قد نشرت مؤخرا على صفحتها الرسمية على أحد مواقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو لها فى تحكيم البرنامج الأمريكى الشهير American Idol ، يظهر تعرضها لموقف محرج أمام أفراد لجنة التحكيم.

طلب منها أحد المتسابقين أن تعطى له النجمة قبلة على خدوده بمناسبة عيد ميلاده وهذا بعد أن رفعت له كارت الدخول لعالم هوليوود ونجاحه فى المسابقة. نظرت له النجمة لبضعة ثوانى ثم لم ترد احراجه، لذلك وقفت النجمة وبالفعل اعطته قبلة على خده الأيمن.