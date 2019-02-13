شكرا لقرائتكم خبر عن حوار من 47 سنة.. ميرفت أمين تستضيف رشدى أباظة وسامية جمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة ميرفت أمين ضمن تاريخها الفنى، برنامج "سينما القاهرة"، على شاشة التليفزيون المصرى، حيث استضافت خلاله أشهر الشخصيات الفنية، وفيما يلى نعرض حلقة من حلقات البرنامج وذلك من خلال حوار أجرته الفنانة ميرفت أمين مع الفنانة سامية جمال والفنان رشدى أباظة، حيث تم إجراء الحوار داخل منزل الزوجية عام 1972، ليكشف العديد من الأسرار وقتها حول أساب ابتعاد الفنانة سامية جمال عن الفن لمدة تقترب من 10 سنوات.

وتبدأ الحلقة بتقديم الفنانة ميرفت أمين لها لتعلن عن مفاجأة خلال الحلقة، وهى إجراء الحوار داخل منزل الفنان رشدى أباظة، حيث تصل الفنانة ميرفت أمين إلى المنزل، وتستقبلها الفنانة سامية جمال ليبدأ الحوار عن أسباب غيابها عن السينما لمدة تقترب من 10 سنوات، منذ أخر فيلم قامت بتصويره "زقاق المدق"، وكواليس عودتها إلى السينما من خلال فيلم "الشيطان والخريف"، حيث تشارك زوجها الفنان رشدى أباظة البطولة، واستعدادها لتصوير هذا الفيلم من جديد بعد غياب 10 سنوات عن السينما.

Advertisements





وتكشف الفنانة سامية جمال رأيها فى الموضة خلال بداية السبعينيات، وكيفية سعيها على الحفاظ على وزنها، وبعد ذلك ينضم الفنان رشدى أباظة إلى الحوار حيث تدخل عليه ميرفت أمين وسامية جمال لتجده يقوم بتظبيط بعض الأسلحة باعتبارها هوايته المفضلة حيث يحرص كل أسبوع على هذا الأمر.



جانب من الحوار

وخلال الحوار كشف الفنان رشدى أباظة عن رأيه فى زواج الفنانين من الفنانات، ونصائحه لاستمرار الزواج، وكيف يرى أن الزواج عبارة عن ورقة "يانصيب"، وكذلك رأى الفنانة سامية جمال.