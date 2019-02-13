شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب.. اعرف حكاية فنانات كسرن القاعدة وطلبن يد أزواجهن ــ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل العديد من دول العالم غدا الخميس 14 فبراير، بعيد الحب أو "الفلانتين داى"، حيث تنتشر الهدايا والورد الحمراء وغيرها ضمن مظاهر الاحتفال بهذا اليوم، ويسعى المحبون خلاله إلى تقديم الهدايا التى تعبر عن حبهم، وبمناسبة الحديث عن عيد الحب، فإنه من الطبيعى أن يتقدم الراجل إلى حبيبته طالبا يدها، ولكن قد يختلف الأمر لتطلب المرأة يد حبيبها، وفيما يلى نرصد قصص فنانات كسرن القاعدة وطلبن يد أزواجهن.

"انا هتجوزك النهاردة".. قصة زفاف نجلاء فتحى وحمدى قنديل

تعد الفنانة نجلاء فتحى من أوائل الفنانات اللائى كسرن هذه القاعدة، حيث إنها من طلبت يد زوجها الإعلامى حمدى قنديل، وكشف حمدى قنديل فى مذكراته واقع يوم الزفاف قائلا: بعد مرور أسبوعين كلمتنى فى الصباح، كنت قد اعتدت هذه المكالمة منها بعد أن تصحب ياسمين إلى المدرسة، سألت: عملتى لفة فى النادى النهاردة، قالت كتير أكثر من اللازم، فلما سألت عن السببت قالت: كنت بفكر فى موضوع مهم، خير، فاجأتنى: أنا هتجوزك النهاردة، أخذت أردد دون أن أدرى - عظيم عظيم - فباغتتنى بسؤال عملى: إنت معاك بطاقة، قلت لم أستخرج بطاقة شخصية بعد، فطلبت منى أن أذهب إلى منزلها فى الخامسة بعد الظهر ومعى جواز السفر، موافق ولا هنرجع فى كلامنا؟، قلت: موافق أكيد لكننا لابد أن نلتقى أولا لبحث الترتيبات"، وهكذا انتهت زواج الصحفى الكبير بالفنانة الجميلة".



الفنانة نجلاء فتحى مع زوجها الإعلامى حمدى قنديل

دلال عبد العزيز تخطف سمير غانم بعد 4 سنوات

استطاعت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد 4 سنوات مع الفنان سمير غانم بإقناعه بالزفاف، حيث بدأ التعارف خلال إحدى المسرحيات، وكان الفنان سمير غانم رافضا لفكرة الزواج من الأساس، ولكنها استطاعت فى النهاية إقناعه وإتمام الزفاف.

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الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز

وفاء الكيلانى وتيم الحسن.. بدأت بهزار وقلبت بجد

زفاف الإعلامية وفاء الكيلانى وتيم الحسن بدأت بهزار خلال حوارها معه فى أحد برامجها التليفزيونية، حيث طلبت يده على الهواء فى إطار من الضحك والهزار، وبعد فترة تحقق الأمر، وتزوج الفنان تيم الحسن الإعلامية وفاء الكيلانى.



تيم الحسن ووفاء الكيلانى

الفنانة ياسمين رئيس وزفافها من المخرج هادى الباجورى

الفنانة ياسمين رئيس هى الأخرى كشفت عن كواليس زفافها من المخرج هادى الباجورى، حيث أوضحت أنها من طلب الزواج منه، حيث أخبرته فى المواقف الأولى للتعامل بينهم قائلة: "أنا عارفة إنى هتجوزك فى الآخر".

شيرين عبد الوهاب تطلب يد حسام حبيب

مؤخرا كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حوار تليفزيونى، أنها من طلب يد الفنان حسام حبيب للزفاف، بعد علاقة صداقة طويلة، خاصة أن الفنان حسام حبيب كان صديقا قريبا منها، وتطورت العلاقة إلى الزواج.