شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "فتشى ورا جوزك "لساندرا حاج ونغم صالح فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح نصر محروس أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان " فتشي ورا جوزك" من إنتاجه وإخراجه، كديو لساندرا حاج ونغم صالح، وذلك بمناسبة عيد الحب، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور وتوزيع جيزو وهندسة صوتية، ماستر أمير محروس.



نغم صالح وساندر حاج

وتقول كلمات الأغنية : صحوبية زمالة امنعى بدرى أى علاقة.. ااااه واعملي هبلة وساذجة لو كان هو بيتذاكى.. ده مفيش على الكوكب راجل الا وليه نزواته.. فتشي ورا جوزك واعرفي دايما باسورداته.. طبعا من حقك بس ياخايبة ده انتي مراته.. فتشي ورا جوزك واعرفي دايما باسورداته.

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كواليس كليب فتشي ورا جوزك

يذكر أن نصر محروس قدم ديو بعنوان «بقينا خايفين» لنفس المطربتين ساندرا حاج و نغم صالح، وهما أحدث اكتشافاته، وتم تصويره علي طريقة الفيديو كليب وحقق مشاهدات تخطت الـ40 مليون مشاهدة.